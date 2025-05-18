شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا القاهرة تحكى قصة كارمن الغجرية على المسرح الكبير بالأوبرا ابتداء من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام رائعة المؤلف الموسيقى الفرنسى جورج بيزيه "أوبرا كارمن" لفرقة أوبرا القاهرة إشراف فنى للدكتورة منى رفلة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ومصممة الرقصات أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة تدريب باسكال روزيه ومن إخراج حازم طايل أربعة أيام تبدأ التاسعة مساء الخميس، الجمعة، الأحد، الإثنين 22، 23، 25، 26 مايو على المسرح الكبير.

ويؤدي الأدوار الرئيسية الميتزوسوبرانو جالا الحديدى بالتبادل مع أمينة خيرت في دور كارمن، التينور عمرو مدحت بالتبادل مع مصطفى مدحت في دور دون خوزيه ، السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع رشا طلعت فى دور ميكائيلا، الباريتون تامر توفيق بالتبادل مع مصطفى محمد في دور اسيكاميليو، الباص رضا الوكيل بالتبادل مع أحمد الشيمى فى دور زونيجا، رامز لباد في دور ليلاس باسيتا، السوبرانو نور الألفى بالتبادل مع سلمى الجبالى فى دور فراسكيتا، الميتزو سوبرانو ليلى إبراهيم بالتبادل مع جيهان فايد في دور ميرسيدس ، التينور إبراهيم ناجى بالتبادل مع أسامة على فى دور دونكايير، الباريتون خالد سمير بالتبادل مع إلهامى أمين فى دور موراليس، التينور مينا رفائيل بالتبادل أحمد فاروق فى دور ريمندادو.

قام بتدريب السوليست جريج مارتن، وتدريب كورال أطفال تنمية المواهب أورسولا روتيمان، صمم الديكور محمد عبد الرازق والإضاءة أمين عادل.

تدور أحداث أوبرا كارمن في مدينة إشبيلية عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال فى حبها، حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام.



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جديربالذكر أن أوبرا كارمن تعد أحد أشهر وأهم الأوبرات العالمية بإعتبارها محطة فاصلة في تاريخ الأوبرا الفرنسية كما أنها آخر أعمال بيزيه الأوبرالية الكاملة وتتميز بإيقاعها المتناغم وبلحنها الحيوي، عرضت لأول مرة على مسرح أوبرا كوميك بباريس في مارس 1875 ولم تلق إقبالاً فى بدايات عرضها إلا أنها حققت شهرة واسعة بعد إشادة مؤلفين عظام ومعاصرين بها منهم ديبوسي، سانصانس، تشايكوفسكى، برامز، حيث شاهدوها أكثر من عشرين مرة واعتبروها أفضل أوبرا أنتجت منذ الحرب الفرنسية الروسية ولم يكتب لبيزيه أن يرى النجاح العظيم لكارمن فقد توفى نتيجة قصور القلب عن عمر 36 عام في يونيو عام 1875.