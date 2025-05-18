مي كساب بلوك شعر جديد وقصير.. والجمهور يشيد بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة المصرية مي كساب متابعيها في أحدث إطلالة لها عليهم، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك شعر جديد و قصير جداً، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير من خلال التعليقات، مشيدين بإطلالتها الجديدة و المميزة.



و علقت مي على منشورها بالقول: "متغيره".

و في وقت سابق، نشرت الفنانة المصرية مي كساب، مقطع فيديو جديداً لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت فيه أوقاتاً عفوية قضتها مع ابنتها.

وظهرت مي وهي تغني مقطعاً من أغنيتها الجديدة "إحنا أهو" مع إبنتها، من دون أن تكشف عن ملامحها، بل أخفت وجهها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم بصوت الطفلة المميز، لافتين إلى أنها ورثت عن والدتها موهبة الغناء والصوت الجميل.

