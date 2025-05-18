ميرنا وليد - بيروت - إستقبل المجمع السكني الخاص بـ النجم العالمي براد بيت في لوس فيليز بولاية لوس أنجيلوس الأميريكية ضيفًا غير متوقع منذ أن إشترا هذا العقار.
وعندما وسّع بيت العقار عام 1994، اشترى كوخًا من جون، الأرمل البالغ من العمر 90 عامًا، ودعاه للإقامة معه دون إيجار طوال حياته.
استمتع جون بهذه الاتفاقية حتى بلغ 105 أعوام، مما جعل بيت أكثر مالكي العقارات صبرًا في هوليوود.
أنهى بيت شراكته في أثار/مارس 2023، وباع العقار الذي تبلغ مساحته الآن 1,9 فدان مقابل حوالي 40 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هذا الإتفاق بينهما.. براد بيت يستقبل جاره للعيش في منزله من دون إيجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.