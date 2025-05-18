بعد هذا الإتفاق بينهما.. براد بيت يستقبل جاره للعيش في منزله من دون إيجار

ميرنا وليد - بيروت - إستقبل المجمع السكني الخاص بـ النجم العالمي براد بيت في لوس فيليز بولاية لوس أنجيلوس الأميريكية ضيفًا غير متوقع منذ أن إشترا هذا العقار.



وعندما وسّع بيت العقار عام 1994، اشترى كوخًا من جون، الأرمل البالغ من العمر 90 عامًا، ودعاه للإقامة معه دون إيجار طوال حياته.

استمتع جون بهذه الاتفاقية حتى بلغ 105 أعوام، مما جعل بيت أكثر مالكي العقارات صبرًا في هوليوود.

أنهى بيت شراكته في أثار/مارس 2023، وباع العقار الذي تبلغ مساحته الآن 1,9 فدان مقابل حوالي 40 مليون دولار.