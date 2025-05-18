شكرا لقرائتكم خبر عن SITFY POLAND للمونودراما أسدل ستاره الليلة.. والأنظار تتجه إلى منصة التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن الدورة الثانية لمهرجان SITFY POLAND للمونودراما برئاسة المخرج مازن الغرباوي، هذا الحدث الاستثنائي الذي استمر على مدى أربعة أيام بمشاركة 6 دول عربية وأجنبية.

وبدأ الحفل بعرض فيديو شامل مدته خمس دقائق، يستعرض أبرز أحداث الدورة الثانية للمهرجان، مع استدعائه إلى المسرح ألقى المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان كلمته، ثم تم تكريم المسارح التى استضافت العروض والجهات الراعية لهذا الحدث المهم، كما تم تسليم شهادات المشاركة للفرق المختلفة.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.



انجي البستاوي