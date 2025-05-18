شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة حنان ترك تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، رغم ابتعادها عن الأضواء، ولكن هذه المرة هو تسليطها من أول العام حتى اليوم، بعض التفاصيل الخاصة التي تجمعها بأولادها خاصة في المناسبات مثل أعياد ميلادهم أو عيد الفطر المبارك، حيث حرصت على مشاركة متابعيها أجمل لحظات حياتها في وسط أسرتها.

تتمتع الفنانة حنان ترك بشعبية جماهيرية ومحبة كبيرة وهو ما يجعلها بين الحين والآخر محط اهتمام الجمهور، ففي بداية العام شاركت صورًا مع ابنها "يوسف" أثناء احتفالها بعيد ميلاده وهو ما جعلها تتصدر التريند وقتها.

كما حرصت حنان ترك على تهنئة المسلمين في جميع أنحاء العالم بعيد الفطر المبارك، بنشر صورة تجمعها بابنتيها، وهى الصورة التي لاقت استحخسان كبير من متابعينها وحرصوا على رد التهنئة لها هي وأسرتها.

وعادت مجددًا حنان ترك في صدارة نتائج البحث على محرك البحث جوجل بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنها الثاني "محمد" حيث شاركت صورة بصحبته ووجهت له رسالة مؤثرة، وهو ما جعل المتابعين يتفاعلون على هذا المنشور.

يذكر أن آخر أعمال حنان ترك في الدراما قبل اعتزالها مسلسل "الأخت تريز"، الذي عرض عام 2012، قبل مشاركتها بالأداء الصوتي في عملين بعدها، وناقش المسلسل العلاقة بين المسلمين والأقباط، من خلال الشخصيتين التي ظهرت بهما في أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين، الأولى مسيحية واسمها تريز، والأخرى مسلمة "خديجة، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان توأم.

أبدعت حنان ترك في عدد من الأعمال المتميزة ما بين السينما أو الدراما، ومن أبرز أفلامها: الآخر، أفراح القبة، الطريق إلى إيلات، سهر الليالي، المهاجر، جاءنا البيان التالي، حب البنات، تيتو، وغيرها من الأعمال.

بينما قدمت حنان ترك للدراما مسلسلات: فريسكا، أين قلبي، نونة المأذونة، أولاد الشوارع، الحب بعد المداولة، هانم بنت باشا، القطة العميا، أخت تريز، وغيرها من الأعمال الدرامية والأدوار البارزة.



حنان ترك وأولادها



حنان ترك وابنها محمد