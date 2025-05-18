أريج السحيري تتحدث عن تجرِبة نساء بلا أرض بمهرجان كان في لقاء خاص مع الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 07:24 مساءً - سجلت المخرجة التونسية أريج السحيري مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ78، للمرة الثانية، وذلك بفيلم "سماء بلا أرض" الذي افتتح مسابقة نظرة ما، يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 مايو؛ ليكون ثاني أفلامها التي تُعرض في كان بعد فيلم "تحت الشجرة" الذي عُرض في الدورة الـ75 التي أقيمت عام 2022.

فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: محمد المعصراوي

كاميرا «الخليج 365» التقت بالمخرجة التونسية أريج السحيري على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، في لقاء خاص تحدثت فيه السحيري عن التجرِبة السينمائية المتميزة، والتي حققت أصداء واسعة في اليومين الماضيين بعد العرض الأول في المهرجان، وأكدت على سعادتها بالعودة إلى التواجد بفيلم في مهرجان كان مرة أخرى.

عرض موضوعات تمس الإنسانية

واعتبرت أريح السحيري أن عرض فيلم لها للمرة الثانية في مهرجان كان، جعلها تشعر بأن القائمين على المهرجان شاهدوا ما تقدّمه من سينما وأُعجبوا بها، وذلك شيء مهم بالنسبة لأيّ مخرج. مشيرة إلى أن هدفها من عرض أفلامها هو التعليم وإعطاء نظرة جديدة على الموضوعات التي تمس الإنسانية، ليس في تونس فقط وإنما في العالم كله، وهو ما تحقق في فيلم "سماء بلا أرض".



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وتابعت المخرجة التونسية: "ركزت في الفيلم على موضوع المهاجرين الأفارقة؛ خصوصاً وأنه في فرنسا دائماً ما يحكون عليهم وكأن كل أفريقيا حضروا إلى أوروبا. وأحببت أن أبني فيلماً عن عائلة لا تربطهم أيّة علاقة ولكنهم يعيشون مع بعض. وهذه قصة حقيقية؛ ففي أوقات نجد صغاراً يهاجرون مع العائلة، وبعد ذلك العائلة تتفكك سواء بالموت في البحر أو الصحراء، ولا أحد يعرف بعد ذلك أهل هؤلاء الصغار".

من المسؤول عن الصغار المهاجرين؟

وحول الفيلم، قالت أريج السحيري إنه يطرح سؤالاً حول الطفلة بطلة الأحداث، مَن المسؤول عنها؟ هل الوطن الذي وُلدت فيه وخرجت منه، أم المجتمع الذي تعيش فيه حالياً؟ موضحة معنى اسم "سماء بلا أرض" خاصة وأن ترجمته إلى الفرنسية أو الإنجليزية لن تُظهر نفس المعنى؛ حيث تقصد بالسماء، الأمل، أما الأرض فتقصد بها ما تريد أنت بناؤه.

وأشادت أريج السحيري بدعم صندوق البحر الأحمر السينمائي للفيلم، وقالت إن القائمين على الصندوق دخلوا على المشروع ولم يتأخروا في الإنتاج؛ رافعين شعار: لم يفت الأوان بعد. متمنية أن يكون هناك تواصل دائم مع الصندوق خلال الأفلام المقبلة التي ستقدّمها.

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فيلم "سماء بلا أرض"

الفيلم من إخراج أريج السحيري، شاركت في تأليفه مع آنا سينيك ومليكة سيسيل لوات، يتتبع فيلم "سماء بلا أرض" قصة ماري، قسيسة إيفوارية وصحفية سابقة تعيش في تونس، يصبح منزلها ملاذاً لِـناني، الأم الشابة الباحثة عن مستقبل أفضل. وجولي، الطالبة الشجاعة الحاملة لآمال عائلتها، ويشكل وصول طفلة يتيمة صغيرة تحدياً لروح التضامن بينهن في مُناخ اجتماعي متوتر، كاشفاً عن هشاشتهن وقوتهن.

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