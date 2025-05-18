فيلم سيكو سيكو يحتفظ بصدارة شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني

شباك التذاكر السعودي يُحقق 15.3 مليون ريال في أسبوع

View this post on Instagram A post shared by Film Square productions (@filmsquareproductions)

"إسعاف" يحتفظ بالمركز الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 07:24 مساءً - كشفتعن حجم الإيرادات التي حققهاخلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وتحديداً خلال الفترة من 11إلى 17 مايو؛ حيث يُعرض 45 فيلماً متنوعاً في صالات السينما هناك، وسط حالة تنافسية شديدة للصدارة.وأوضحتأنّ شباك التذاكر السعودي حقق طوال الأسبوع الماضي 15.3 مليون ريال، لأكثر من 300 ألف تذكرة مبيعة. إذ هناك إقبالٌ جماهيري كبير، فيما يحتفظ فيلم "سيكو سيكو" بصدارة قائمة الإيرادات للأسبوع الثاني على التوالي؛ مُحققاً 3 ملايين ريال، مقابل 54.8 ألف تذكرة؛ ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل شهر تقريباً، 11.8 مليون ريال، لـ216.5 ألف تذكرة.الفيلم بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم تأليف محمد الدباح. وإخراج عمر المهندس. وهو ينتمي للأفلام الشبابية، والتي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة. ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية. ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.فيما ذهب المركز الثاني، إلى فيلم الرعب الأمريكي final destination bloodlines، مُحققاً 2.4 مليون ريال، لـ39.6 ألف تذكرة؛ ليصل إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 2.7 مليون ريال، لـ44.8 ألف تذكرة.وتدور أحداث الفيلم حول: بعد كابوس عنيف متكرر، تضطر طالبة جامعية للعودة إلى منزلها، على أمل العثور على الشخص الوحيد القادر على كسر دائرة الموت وإنقاذ عائلتها من مصير مروّع منتظَر. والعمل إخراج زاك ليبوفسكي. وتأليف جاي بوسيك. وبطولة: توني تود، ماكس لويد- جونز، رايا كيلستيديت، بريك باسنجر.ويحتفظ فيلمبالمركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعدما حقق 1.8 مليون ريال، مقابل 39.8 ألف تذكرة مبيعة؛ ليُحقق على مدار خمسة الأسابيع الأخيرة 13 مليون ريال، لـ262 ألف تذكرة مبيعة تقريباً. وهو بطولة: إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، نيرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن. ومن إخراج البريطاني كولين توج.

ويتناول فيلم إبراهيم الحجاج الجديد، قصة "عمر" و"خالد"، وهما مسعفان يعملان بمدينة الرياض، واللذان تنقلب حياتهما رأساً على عقب، عندما يتورطان في حادث مروري، مع شخص مرتبط بجريمة خطيرة؛ حيث يتسبب الموقف الذي يتعرضان له بتورطهما مع عصابة تحاول استخدامهما للوصول لأهدافهم. فيما تتصاعد الأحداث خلال رحلتهما مع مزيج من الكوميديا.

View this post on Instagram A post shared by بيت الكوميديا (@houseofcomedysa)

يمكنك قراءة.. بصور من الكواليس.. طه دسوقي يروج لفيلمه الجديد برفقة عصام عمر

ماذا حقق "فخر السويدي" في شباك التذاكر؟

وجاء المركز الرابع من نصيب فيلم "فخر السويدي"، والذي حقق 1.6 مليون ريال، مقابل 32.8 ألف تذكرة؛ ليُحقق على مدار الأسبوعين الماضيين 2.7 مليون ريال، لـ55.4 ألف تذكرة مبيعة. وهو من إخراج هشام فتحي، عبدالله بامجبور، وأسامة صالح. ومن بطولة: فهد المطيري، فيصل الأحمري وسعيد القحطاني. وتدور الأحداث في مدرسة ثانوية السويدي الأهلية؛ حيث يقرر قائد المدرسة شاهين دبكة باندفاع وتهور كبير، تأسيس الفصل الشرعي الحديث، الذي أسسه ليكون مشروعه الخاص والمستقل عن النهج السابق للمدرسة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»