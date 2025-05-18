جوائز جديدة لفيلم شكرا لأنك تحلم معنا في مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 07:24 مساءً - جوائز جديدة حصل عليها فيلم "شكرا لأنك تحلم معنا" للمخرجة ليلي عباس حيث حصل الفيلم على جائزتين في حفل جوائز النقاد للسينما العربية على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي، وهي جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرجة ليلي عباس وحصل على الجوائز منتجي الفيلم المنتجة شاهيناز العقاد والمنتج حنا عطا الله، حيث تم منح الجوائز بناء على لجنة تحكيم تكونت من 281 ناقد سينمائي من مختلف أنحاء العالم.

شاهيناز العقاد: "سعيدة بما يحققه هذا الفيلم منذ بداية عرضه"

وأكدت المنتجة شاهيناز العقاد، المشاركة في إنتاج وتوزيع الفيلم سعادتها بحصول الفيلم على جائزتين جديدتين على هامش مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلي حصوله مؤخرًا على العديد من الجوائز من مهرجانات في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلي الإشادات التي حصل عليها من عرضه خلال الفترة الماضية في العديد من الدول منها مصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المهرجانات.

وقالت العقاد: "سعيدة بما يحققه هذا الفيلم منذ بداية عرضه، وسعيدة بمشاركتي في إنتاجه، فهو يقدم قصة شخصية عميقة ولكنها ذات صدى عالمي، خاصة وأنها تسلط الضوء على عدم المساواة التي تواجهها المرأة في ظل العديد من الأنظمة القانونية وهو متواجد في كل أنحاء العالم، وهذا هو دور السينما أن تقدم تلك النقاشات بلغتها لتصل لكل العالم، وهو ما جعل الفيلم يحقق العديد من النجاحات في المهرجانات التي شارك فيها".

منتجي فيلم 'شكرًا لأنك تحلم معنا' أثناء استلام الجوائز- الصورة من المركز الصحفي

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فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا"

فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" من تأليف وإخراج ليلى عباس، بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم وآدم خطار، يكشف العلاقة بين شقيقتين يترك لهما والدهما مبلغًا ضخمًا من المال، ويحاولان معًا الوصول لخطة متقنة للهروب بالمال قبل أن يكتشف شقيقهما الأمر إذ يحق له قانونًا الحصول على نصف الميراث، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة لاجوني للإنتاج السينمائي لـ شاهيناز العقاد ومؤسس ومدير فني لأيام سينما فلسطين حنا عطا الله ورونزا كامل من خلال شركتهما August Films بالإضافة إلى روشناك بهشت نجاد من خلال شركتها الإنتاجية In Good Company Films، كما تتولى توزيعه شركتي لاجوني للإنتاج السينمائي.



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