باناقة و رقي.. نور الغندور تتألق بفستان من توقيع إيلي صعب

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور، أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها عليهم، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بفستان طويل وواسع باللون الاخضر من دون اكمام سترابليس، بتصميم بغاية الرقي من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



و في وقت سابق، أطلت الممثلة المصرية نور الغندور على متابعيها، بمجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقت مميز مع شقيقيها يوسف وعمر، بأجواء عائلية مليئة بالحب والفرح والضحك، وعلقت على منشورها بالقول: "Triple Trouble، الروح و القلب".

وتفاعل المتابعون مع المنشور، مشيرين إلى العلاقة الجميلة التي تجمع الأشقاء الثلاثة.

