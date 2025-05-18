لطيفة التونسية تنتظر رأي جمهورها لتتخذ هذا القرار

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن وجهت الفنانة لطيفة التونسية، منذ أيام، سؤالاً إلى جمهورها حول ألبومها القادم، وكتبت على صفحتها الخاصة:

"عايزين كام أغنية في الألبوم؟

وعايزين تسمعوه مرة واحدة ولا على أجزاء؟

وتحبوا اسمه يكون من أسامي الأغاني ولا Latifa2025؟

ساعدوني واكتبولي مقترحاتكم".



أطلت لطيفة اليوم على متابعيها، وكتبت: "حبايبي زي ما انتوا اختارتوا ان عنوان الالبوم يكون من اسامي اغاني الالبوم .. احب انكوا تختاروه معايا ..

تفتكروا عنوان الالبوم يكون ايه ؟؟

- معرفكش

- عندنا وبس

- قلبي ارتاح

- اخبارك ايه

- تسلم وتعيش

مستنية رأيكم".