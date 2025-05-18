ميرنا وليد - بيروت - بعد أن وجهت الفنانة لطيفة التونسية، منذ أيام، سؤالاً إلى جمهورها حول ألبومها القادم، وكتبت على صفحتها الخاصة:
"عايزين كام أغنية في الألبوم؟
وعايزين تسمعوه مرة واحدة ولا على أجزاء؟
وتحبوا اسمه يكون من أسامي الأغاني ولا Latifa2025؟
ساعدوني واكتبولي مقترحاتكم".
أطلت لطيفة اليوم على متابعيها، وكتبت: "حبايبي زي ما انتوا اختارتوا ان عنوان الالبوم يكون من اسامي اغاني الالبوم .. احب انكوا تختاروه معايا ..
تفتكروا عنوان الالبوم يكون ايه ؟؟
- معرفكش
- عندنا وبس
- قلبي ارتاح
- اخبارك ايه
- تسلم وتعيش
مستنية رأيكم".
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة التونسية تنتظر رأي جمهورها لتتخذ هذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.