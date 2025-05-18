ميرنا وليد - بيروت - تمنت الفنانة المصرية لبلبة، أن تقدم عملاً جديداً مع الممثل المصري عادل إمام.

وقالت لبلبة: "نفسي أقدم معاه عمل، ويكون آخر عمل ليا، ولكن أنا محاولتش بصراحة أقوله، بحب يكون براحته ويعمل اللي نفسه يعمله، وبتمناله الصحة والسعادة طول الوقت".

وأضافت لبلبة، في حديثها لجريدة "الوطن" المصرية، وقالت بمناسبة عيد ميلاد عادل إمام: "عايزة أقوله كل سنة وانت طيب يا زعيم ودايمًا وسطينا وبنحبك، ربنا يديك الصحة وتفضل منور حياتنا وحياة ولادك وعيلتك".

وكانت تحفظت لبلبة على فكرة إعادة تقديم الفيلم الكوميدي "عصابة حمادة وتوتو"، الذي جمعها بـ عادل إمام عام 1982، مؤكدة أن النجاح الذي حققه الفيلم يصعب تكراره بنفس الأثر. وقالت لبلبة خلال لقائها مع برنامج "سينماتك"، تعليقًا على خطط إعادة إنتاج العمل: "أنا ضد إن الفيلم يتعمل من تاني... النكتة ما تتقالش مرتين، تتقال مرة واحدة وخلاص.

وأضافت: "لو اتعمل جزء تاني مش هيحقق نفس النجاح اللي حققناه وقتها... الفيلم لسه عايش لحد النهاردة، وده أكبر دليل على قيمته".

كانت هذه تفاصيل خبر لبلبة تعلن عن أمنيتها الأخيرة في مجال التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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