لطيفة تستفتي جمهورها لاختيار اسم ألبوم صيف ٢٠٢٥

تواصل الفنانة التونسية لطيفة العمل على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه بالتزامن مع صيف ٢٠٢٥ ويتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني المميزة التي تنوعت في الألحان والكلمات.

وكعادتها في إشراك جمهورها في تفاصيل أعمالها، طرحت لطيفة استفتاءً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبة من جمهورها المساهمة في اختيار اسم الألبوم. وكتبت لطيفة: “حبايبي، زي ما انتوا اختارتوا إن عنوان الألبوم يكون من أسامي أغاني الألبوم.. أحب أن تختاروا معي، تفتكروا عنوان الألبوم يكون إيه؟”

وعرضت لطيفة على متابعيها خمسة اختيارات من أغاني الألبوم المقترحة كعنوان رئيسي، وهي: “معرفكش”، “عندنا وبس”، “قلبي ارتاح”، “أخبارك إيه”، و”تسلم وتعيش”، حيث شهد الاستفتاء تفاعلاً واسعًا من جمهورها الذين أبدوا حماسهم للألبوم المرتقب.

الجدير بالذكر أن لطيفة كانت قد طرحت خلال الفترة الماضية عددًا من الأغاني التوعوية والاجتماعية، من بينها “ياللي مروح” التي تناولت فيها قضية الهجرة غير الشرعية، ولاقت إشادات واسعة على مواقع التواصل والمنصات الفنية.

وكانت الفنّانة السّوريّة أصالة نصري قد كشفت مطلع أيار/مايو الجاري عن عنوان ألبومها المصريّ المنتظر الّذي اختاره جمهورها عبر التّصويت وهو “ضريبة البعد”.