أحمد مكي ينعى ابن شقيقته وإيناس تكشف تفاصيل وفاته

فجع الموت الفنانين أحمد مكي وشقيقته إيناس، بوفاة نجل شقيقتهما الشاب، الذي رحل عن عاملنا خلال تواجده في فرنسا.

وكشفت إيناس تفاصيل وفاة نجل شقيقتها، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع فيديو جمع عدة صور للراحل، وعلقت عليه قائلة: الدعاء والفاتحة لابن أختي المهندس أيمن داسولي 28 سنة توفاه الله في فرنسا وربنا يصبر قلبك يا عزة يا أختي على الوجع ده وتقدري تتحملي هذا القضاء والقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبه، نعى أحمد مكي عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وفاة نجل شقيقته، بكلمات مؤثرة، قائلًا: "اللهم ارحم ابن أختي عزة.. أيمن عبد الإله، وأدخله فسيح جناتك وسامحه وأحسن إليه.. نسألكم الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر".

وتأتي فاجعة الموت التي أصابت عائلة أحمد مكي، بعد فترة قصيرة من إعلانه عن وفاة والدته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث كتب قائلاً: "سبحان من له الدوام، توفيت أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نُزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وأدخلها الجنة برحمتك.

يُذكر أن أحمد مكي شارك في موسم دراما رمضان الماضي، بمسلسل "الغاوي"، الذي ضم كلًا من عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، وهاجر عفيفي، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :