إلهام شاهين تعلق على افتتاح أول نادي يوناني بجنوب سيناء

حضرت الفنانة إلهام شاهين حفل افتتاح أول نادٍ يوناني بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، والذي افتتحه اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وكونيستانتينوس فاسيس، نائب رئيس الوزراء اليوناني، وتوني كازامياس، المسئول عن النادي.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور من فعاليات اليوم، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”؛ معلقة: “حفل افتتاح النادي اليوناني بمدينة دهب بحضور نائب رئيس وزراء اليونان.. والسفير اليونانى في مصر.. وسفيرة قبرص.. والملحق العسكرى بسفارة اليونان.. ورئيس الجالية اليونانية في القاهرة، كما حضر اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.. واللواء مصطفى عابدين رئيس مجلس مدينة دهب”.

وأضافت: "مبروك لرئيس النادى طونى كازامياس.. تمنياتي بكل التوفيق.. وأهلا بالجالية اليونانية على أرض سيناء وفى كل مكان في مصر.. تحياتي واحترامى للجميع".

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