صفاء سلطان تتّهم فارس اسكندر بتهديدها بالقتل وتطالبه بمليون دولار

أعلنت الفنانة الأردنية صفاء سلطان تقدّمها ببلاغ ضد كاتب الأغاني اللبناني فارس إسكندر، تتّهمه فيه بالطعن بشرفها والتحريض عليها والتهديد بقتلها، مطالبةً إياه بتعويض مادي يبلغ مليون دولار أميركي.

ونشرت الممثلة المقيمة في سوريا، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" صور أوراق الدعوى التي تقدّمت بها إلى القضاء اللبناني، مع التعليق: "انتهى زمن السكوت عن الحق، لأنه عندما سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق".

وأضافت: "تقدّمت بتاريخ اليوم الواقع فيه 15/5/2025 بواسطة وكيلي القانوني المحامي محمد جواد الشيخ بشكوى جزائية ضد مَن تطاول واعتدى وافترى زوراً على كرامتي وشرفي وسمعتي واتّهمني باتهامات باطلة جملة وتفصيلاً والقضاء هو الفيصل بيننا...".

وكان فارس اسكندر قد وصف صفاء سلطان، واسمها الحقيقي صفاء الجوابرة، بأنها "جارية المخلوعين" و"فتاة ليل".

يُذكر أن الأزمة بدأت عندما رفض فارس إسكندر في إحدى مقابلاته التلفزيونية تشبيه والدته وأخواته بالفنانات، مستخدماً تعبير: "عيب علينا"، مع الإشارة الى فكرة الانحطاط الأخلاقي وانعدام العفّة والشرف في الوسط الفني، بحسب تعبيره.

واتّهم اسكندر الفنانات بإقامة العلاقات وتلبية رغبات العديد من رجال الأعمال في بداية مشوارهن الفني، مؤكداً أن أي فنانة لن تستطيع الوصول الى الشهرة والأضواء من دون تقديم تنازلات.

واستنكرت سلطان تصريحات اسكندر قائلةً: "لا أحترمه، وأنا أصلاً مستغربة كيف حبيبة قلبي رابعة سمحت له يكمل كلامه، يعني ما بتمشي لا زوجها ولا أبوها، يعني إذا هو مشي معنا بيمشي الحال؟".

وأضافت: "عيب عليه، عيب نحن بنات عالم وناس لما نكون فنانات وممثلات، شلون يعني ما بتمشي أمورنا إلا إذا... عيب، عم يحكي بعرضنا بهالسهولة، وبدّك نقول له وجهة نظرك، لأ، هيدي مش وجهة نظر، هيدي قلّة أدب".

وردّ اسكندر مرة أخرى: "أكتر حدا زعجوا كلامي، هو أكتر حدا قدّم تنازلات بالوسط الفني، والأخت الفاضلة قدّمت تنازلات كتير وما وصلت لمحل. أصلاً مش معروف هي شو، فنانة أو مطربة، مذيعة أو ممثلة، فعادي تكون ردة فعلها هيك لأن قدّمت تنازلات وما وصلت لأي محل".

وبيّن فارس اسكندر أن سبب وجود صفاء سلطان في الساحة الفنية، هو علاقتها الخاصة مع نجم "كبير" وفق ما وصفه، ما جعلها تقدّم بعض الأدوار، معلّقاً: "جيتي تعملي فيا شريفة مكّة، لولا مصاحبة فنان كبير ما حدا بيطلبك لأي عمل".

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