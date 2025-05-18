محمد رمضان يتخذ خطوة جريئة لإنقاذ ابنه من دار الرعاية

القاهرة - الخليج 365
في خطوة جريئة لمحاولة إنقاذ ابنه من مصير إيداعه دار رعاية، بعد التطورات غير المتوقعة في أزمة شجار نجله مع طفل آخر في أحد الأندية، قام الفنان محمد رمضان بالتفاوض مع أسرة الطفل المجني عليه، للتنازل عن القضية مقابل تقديم مبلغ مادي، وصل الى مليون جنيه، وذلك في محاولة لإنهاء الخلاف سريعًا.
كان رمضان قد غاب هو ونجله عن حضور جلسة المحاكمة، فيما حضرت والدة المجني عليه، لتصدر محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، قرارها بإيداع نجل محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، دون تحديد المدة.
وأفاد دفاع نجل محمد رمضان بأنه تعرض لوعكة صحية بعد علمه بجلسة محاكمته، وطالب بتأجيل أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالاعتداء على زميله داخل أحد النوادي، إلا أن المحكمة لم تأخذ بطلبات الدفاع وأصدرت حكمه السابق.
كانت سيدة قد اتهمت نجل محمد رمضان بالاعتداء على ابنها بالضرب، فى مدينة 6 أكتوبر أثناء اللعب، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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