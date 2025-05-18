بسنت شوقي تتحدث عن علاقتها بمحمد فراج وموقفها من الغيرة عليه

حلّت الفنانة بسنت شوقي ضيفةً على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدّمه المذيعة إنجي علي، حيث كشفت العديد من أسرارها، وتفاصيل جديدة عن حياتها الزوجية مع الفنان محمد فراج، مؤكدةً أنه دائماً يسألها عن سبب عدم غيرتها عليه، وكاشفةً عن أمنيتها إجراء حوار مع النجم عمرو دياب، وأيضاً العمل في هوليوود.

وقالت بسنت عن أمنيتها العمل في هوليوود: "نفسي أقدّم أدوار في هوليوود، كما أحب إني أتعلّم وأتطوّر في مهنتي".

وعن الغيرة على زوجها محمد فراج، قالت بسنت شوقي: "فراج بيسألني إزاي مش بغير عليه، أنا بغير بالتأكيد مع أي شخصية تتعدّى حدودها، ولكن في المطلق أنا لست غيورة، لأن فراج أصلاً محترم وميخلّنيش أروح المنطقة دي، وأنا عندي ثقة في نفسي وعلاقتنا مع بعض بيها ثقة كبيرة".

وتابعت: "أول ما تعرّفنا على بعض كان في مسلسل "تحت السيطرة"، ومن هنا بدأت علاقتنا وأحب له مسلسل "هذا المساء"".

وعن الشخصية التي تحب أن تُجري معها حواراً، قالت بسنت إنها تتمنى أن تُحاور النجم عمرو دياب، لأنه فنان ذكي جداً، مضيفةً: "أريد أن أسأله كيف استمر بالبقاء في القمة، الناس بتروح وتيجي وتقع وتقف، لكن عمر لأ فأنا عايزة أسأله عملها إزاي!".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :