ماجد المصري يكشف تفاصيل خضوعه لعملية جراحية

كشف الفنان ماجد المصري، عن تفاصيل خضوعه لعملية جراحية، وذلك بعد شعوره بـ آلام في منطقة الأسنان.

وقال ماجد المصري في فيديو نشره عبر «انستجرام»: «أنا مش بهتم أوي بصحتي، وفجأة جالي تعب في أسناني وروحت للدكتور على أساس أعالج أسناني عادي، لقيته بيقولي هنعمل عملية حالًا، ولولا ثقتي في الدكتور مكنتش هعملها».



أحدث أعمال ماجد المصري، مسلسل «إش إش»، الذي تم عرضه بموسم رمضان الماضي 2025، بطولة مي عمر، هالة صدقي، محمد الشرنوبي وإخراج محمد سامي.

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