كارول سماحة توجه رسالة شكر لإليسا بعد حضور عرضها المسرحي

القاهرة - الخليج 365
عبّرت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها وتقديرها لحضور النجمة إليسا عرضها المسرحي الأخير، وذلك من خلال رسالة وجهتها لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).
وكتبت كارول في رسالتها لإليسا: "إليسا.. كتير قدرت وقفتك حدي وحضورك اليوم أسعدني!". كما أعربت عن تطلعها لحضور إحدى حفلات إليسا في المستقبل القريب للاستمتاع بأغانيها الرائعة، قائلة: "وقريبا, رح كون بالصفوف الأمامية لأحضر حفلة من حفلاتك وأستمتع بأغانيكي الرائعة".
وتعكس هذه الرسالة الود والتقدير المتبادل بين النجمتين الكبيرتين في عالم الموسيقى العربية، وتُظهر الدعم الذي يمكن أن يقدمه الفنانون لبعضهم البعض في مختلف المحافل الفنية.
ولاقت هذه اللفتة الطيبة استحسانًا من قبل محبي النجمتين ومتابعيهما على وسائل التواصل الاجتماعي.
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