رامي إمام يحتفل بعيد ميلاد والده بصورة بتقنية الذكاء الاصطناعي

هنأ المخرج المصري رامي إمام والده، "الزعيم" عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ85، الذي صادف السبت 17 مايو الجاري.

ونشر رامي إمام صورة لوالده عادل إمام بتقنية الذكاء الاصطناعي AI، ظهر فيها الزعيم مرتديا تاجا وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلق قائلا: "كل سنة وأنت طيب كل سنة مننا قريب كل سنة وأنت وسطينا وفي حياتنا ما أعظم كل هذا الحب عيد ميلاد الزعيم".

وكان المنتج عصام إمام الشقيق الأصغر للزعيم، أعلن أنه لن يكون هناك احتفال بذكرى ميلاد الفنان عادل إمام.

وأكد عصام أن الاحتفال سيقتصر على أبنائه وزوجته وأحفاده وبعض أفراد العائلة المقربين فقط، وهذا ما اعتادوا عليه منذ عام 2020.

وكان النجم المصري قرر الابتعاد عن الأضواء والساحة الفنية منذ عام 2020، وهو العام الذي شهد عرض آخر أعماله الدرامية الذي يحمل اسم "فلانتينو"، وأصبح يعيش حياته اليومية بين أفراد أسرته والمقربين منه بعيداً عن الإعلام.

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