شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Shark Tank: الشاركس معندهمش صبر كبير والتحدى هو الإنجاز فى التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج باسل مبارك، عن تجهيزات المتسابقين المشاركين في برنامج شارك تانك، وكواليس يوم التصوير وتجهيزات الشاركس، أثناء حلوله ضيفًا ببودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، الذي يذاع يوم الأربعاء من كل أسبوع ويناقش من خلاله ما خلف كواليس صناعة السينما والدراما والبرامج التليفزيونية.

وقال المخرج باسل مبارك عن برنامجه شارك تانك: "الحلقة عبارة عن متسابقين يدخلوا بديكوراتهم أمام الشاركس، وكل متسابق معاه حاجته، وكل واحد معاه حاجات مختلفة بأحجام وألوان مختلفة، بنحاول نوصل لحل مع المتسابقين، وبعمل بروفة قبلها مع المتسابقين لتجهيز الديكورات الخاصة بهم، ولكن في يوم التصوير ممكن نتفاجئ بحاجة جديدة من المتسابقين، والمفترض أن التحدي بردوا هنا هو التوقيت بتاع دخول وخروج كل متسابق، لأن الشارك قاعد معندوش صبر كبير، ومش فاهم اوى الحته بتاعه الإنتاج والتحضيرات، بالنسبة له اليوم طويل، ومش مصدقين اليوم طويل إزاى كده".

وأضاف: "بنروح 8 الصبح والشارك بيوصل 11، ونخلص بعد حوالي 8 ساعات، وده بالنسبة للشارك كتير جدًا، والتحدي لنا كفريق إخراج أن أول ما نشوف الشارك بدأت يحس بزهق لازم ننجز بسرعة أكبر"، وتابع قائلاً: "البرنامج مكانش فيه مساحة كبيرة للمخرج أنه يضيف لمسته، لأنه فورمات أجنبي في نسخ مختلفة في العالم، كل النسخ شبه بعض مع اختلاف طفيف في الديكور".

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح.