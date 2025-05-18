شيرين فرغل كلمة السر وراء جائزة أفضل تصميم للجناح المصري بسوق مهرجان كان السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 05:53 مساءً - أيام قليلة قامت خلالها المهندسة الديكور السينمائي شيرين فرغل بتنفيذ الجناح المصري بسوق مهرجان كان السينمائي الدولي، والذي حصل بالأمس على جائزة أفضل تصميم جناح في نسختها الخامسة، وهي جائزة مرموقة تُمنح لأبرز الأجنحة المشاركة التي تميزت في التصميم، الأنشطة، والتفاعل مع الزوار، والجناح ينظمه بشكل مشترك كل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان الجونة السينمائي، ولجنة مصر للأفلام (EFC)، قدم تجربة متكاملة جمعت بين الترويج السينمائي والتواصل المهني الفعال مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

شيرين فرغل: "تصميم الجناح المصري كان شرفًا ومسؤولية كبيرة"

جائزة الجناح المصري بمهرجان كان- الصورة من المركز الصحفي

وقالت شيرين: "سعادتي لا توصف بهذه الجائزة، فتصميم الجناح المصري كان شرفًا ومسؤولية كبيرة، خاصة مع تعاون ثلاث جهات كبرى: مهرجان القاهرة، مهرجان الجونة، ولجنة مصر لأفلام، ويمثل عودة للنشاط السينمائي المصري بمهرجان كبير بحجم مهرجان كان السينمائي، فلقد أتفقنا على أن يري العالم مصر بعيون صناع السينما الكبار، بين تراث غني وحداثة تنبض بالإبداع، وبما يليق بمكانتنا السينمائية العريقة".

شيرين فرغل برفقة الفنان حسين فهمي- الصورة من المركز الصحفي

وأضافت: "قمت أنا وفريق المصممين بشركة JyStudios علي الفور بعمل رسومات وفقًا للمخطط الخاص بالجناح، وتواصلنا فورًا مع القائمين على تنفيذ أجنحة المهرجان لتنفيذ تصميمنا الخاص المصري وحرصت على أن يضم التصميم إيضاً مساحة عرض لفيلم معرض (مدن مصرية احتضنت السينما)، المعرض الذي لاقى نجاح كبير أثناء عرضه والذي يسلط الضوء علي أهم مواقع التصوير السينمائية في المدن المصرية".



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شيرين فرغل: "رغم قصر فترة التنفيذ ولكننا كفريق عمل سعدنا بالحفاوة التي تم بها استقبال الجناح المصري"

شيرين فرغل من الجناح المصري بمهرجان كان- الصورة من المركز الصحفي

وأكدت فرغل: "وجدت بالتنسيق مع الأستاذة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة إنه من المميز وجود الفيلم بالجناح المصري بمهرجان كان، وقمت بتصميم يشمل مساحة خاصة لعرض متكرر للفيلم باستخدام الخداع البصري والمرايا بشكل معاصر داخل مساحة المعرض ليضفي جو عام من الحداثة بينما نعرض أفلام من تراث السينما لتصل رسالة الاستمرارية للفن عبر الأجيال والتطور الذي يحدث، ويشاهد الجميع مصر بعيون أهم صناع السينما، وورغم قصر فترة التنفيذ ولكننا كفريق عمل سعدنا بالحفاوة التي تم بها استقبال الجناح المصري والسينما المصرية".

الجناح المصري بمهرجان كان- الصورة من المركز الصحفي



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