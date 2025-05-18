محمد إمام يعايد الزعيم وينشر صورة رائعة لـ عادل إمام

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل المصري محمد إمام، والده الممثل المصري عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر محمد إمام، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهر فيها عادل إمام بتاج على رأسه، وعلّق محمد إمام كاتباً: "كل سنة وأنت الزعيم.. أنجح فنان في التاريخ".

وبدورهم متابعو محمد إمام عايدوا "الزعيم" في عيده، وجاء من بين تعليقاتهم: "ربنا يخليه ويحفظه ويطول بعمره"، "الحب كله الزعيم.. زعيم الفن والفنانين.. أسطورة حقيقية.. كل سنه وهو طيب وبخير وصحه" و"العمر كله الزعيم وأسطورة الفن التي لن تتكرر".

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