هذا هو الفائز بمسابقة الأغنية الأوروبية 2025 Eurovision

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ميرنا وليد - بيروت - فاز الفنان النمساوي جيه جيه، في مسابقة الأغنية الأوروبية Eurovision لعام 2025، وحصل على اللقب عن أوبرا البوب "Wasted Love" الخاصة به.
جيه جيه إسمه الحقيقي يوهانس بيتش، ويبلغ من العمر 24 عاماً.
وهكذا تكون النمسا قد فازت للمرة الثالثة في مسابقة الأغنية الأوروبية Eurovision، وذلك بعد فوزها الأول عام 1966، وفوزها الثاني عام 2014، كما تعتبر النمسا صاحبة الرقم القياسي لأطول فترة بين فوزين، إذ إن هناك فارقاً يبلغ 48 عاماً بين فوزها الأول وفوزها الثاني في هذه المسابقة العالمية.
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