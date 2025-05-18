هذا ما فعله محمد فؤاد من أجل ألبومه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - يضع الفنان المصري محمد فؤاد حالياً، اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد، المقرر إطلاقه بعد عيد الأضحى المبارك.

وقد إنتهى محمد فؤاد، خلال الفترة الماضية، من تسجيل أكثر من 40 أغنية، وهو يختار أغنيات من بينها، لضمها إلى ألبومه الجديد، بحسب ما جاء في جريدة "الوطن" المصرية.

ويتعاون محمد فؤاد في ألبومه الجديد مع مجموعة من الشعراء والملحنين الشباب، عدا عن تعامله مع أسماء معروفة، وستتنوع أغنيات الألبوم الجديد بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي.

ومن المتوقع أن يُعلن محمد فؤاد قريباً عن إسم ألبومه الجديد، وعدد الأغاني التي يتضمها.

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