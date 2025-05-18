شكرا لقرائتكم خبر عن باسل مبارك عن تصوير Shark tank: بنصور 3 حلقات في اليوم وكل شارك معه كاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المخرج باسل مبارك، ضيفا على الحلقة التاسعة من بودكاست "الشغلانة" الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، على تلفزيون الخليج 365، وتحدث عن مهام المخرج ومساعديه وعن كيفية بناء البرامج التليفزيونية والفرق بين البرامج الواقعية والبرامج الأخرى.

كما تحدث عن كواليس عملية إخراج برنامج شارك تانك وبرنامج million pound menu Egypt اللذان حققا شعبية ضخمة مؤخرًا على الشاشات، بالإضافة إلى مسلسله السيت كوم الشهير "ربع مشكل" وبرنامج الدووم.

وقال باسل مبارك:" بنصور برنامج شارك تانك حلقتين أو 3 في اليوم أما برنامج million pound menu egypt تصوير حلقة واحدة على 3 أيام عشان الحلقة متجزئه 3 أجزاء ، وعدد الكاميرات في شارك تانك أكثر و ثابته لان الضيوف كتير و الحكام 4 و لازم تصوير كل الاتجاهات و التعبيرات".

المخرج باسل مبارك، هو مخرج مصري، بدأت مسيرته الإخراجية بالعمل فى قنوات art فى التسعينيات ثم انتقل إلى العمل ضمن فريق برنامج عالم سمسم، وإخراج برنامج الشقة للنجمة هند صبري عام 2007، ومن ثم مسلسله الشهير "ربع مشكل" ومسلسل "أحمد أتجوز مني" ومن ثم برنامج شيكا بيكا، وبرنامج Saturday Night Live بالعربي عام 2016 وبرنامج ليلة بيضا حمرا سودا، وبرنامج الدووم، وبرنامج شارك تانك، وبرنامج million pound menu Egypt ، وبرنامج sold out للإعلامي محمود سعد.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح.