شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أغاني حفلة تامر حسني المقبلة JUKEBOX.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم تامر حسني، نتيجة قائمة أغانيه التي من المقرر غنائها في حفلته المقبلة JUKEBOX في 23 مايو الجاري في أحد مولات التجمع الخامس، والتى جاءت نتيجة تصويت الجماهير لمدة 24 ساعة على الأغاني التى شاركها معهم خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت القائمة التى نشرها النجم تامر حسني عبر حسابه بموقع إنستجرام كالآتي: كوكتيل تسعيناتي، ناسيني ليه، بنت الإية، يانا يامفيش، معلمين، كلاسيك".



تامر حسني

وطرح النجم تامر حسنى أغنية المقص التي يغنيها ديو مع المطرب الشعبى رضا البحراوى، من فيلم ريستارت المقرر إطلاقه في دور العرض السينمائي يوم 29 مايو الجارى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع وميكس عمرو الخضرى، ميكس صوت الغناء م/ مودي منير، ماستر علي فتح الله.

وكان النجم تامر حسني قد احتفل برفقة صناع فيلم ريستارت بمشاهدة العمل في نسخته الأخيرة قبل طرحه في دور عرض السينمات يوم 29 مايو الجارى، حيث حضر بجانب تامر حسني كل من، هنا الزاهد، المخرجة سارة وفيق، الفنان أحمد عزيز، محمد ثروت، الكاتب محمود حمدان، المنتج حسام حسني.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.