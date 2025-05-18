شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المغنى الشاب نور الشناوى حفيد العندليب عبد الحليم حافظ من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورًا من عقد زواج عرفى يجمع ما بين الفنان الراحل، والنجمة سعاد حسنى، وعلق على الصور مشيرًا إلى: "يعنى العقد ده اللى طلعتوا السيدة بدون ذكر أسامى أولاً فيه غلطات كارثية".

وتابع الشناوى قائلاً: "أول حاجة جمهورية مصر العربية مكانش اسمها كده سنة 1960 كان اسمها الجمهورية العربية المتحدة، تانى حاجة هذه ليست إمضاء عبد الحليم، لما يتم تزوير رسمى زى كده وتشويه لفنان أليس من حق العيلة الرد وإحنا مش بنقلل من قيمة الفنانة لأن هى فنانة كبيرة ولكن لما يتم الكدب ونشر التزوير علينا إحنا أننا نرد".



بوست نور الشناوى