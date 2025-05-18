"من عمر وسلمى 3 إلى المقص وصولاً لكزبرة": حين يتقن تامر حسني الغناء الشعبي بنكهة خاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 01:20 مساءً - استطاع الفنان تامر حسني خلال السنوات الماضية أن يخرج من عباءة الأغاني الرومانسية التي اشتهر بها في بداياته وكانت شاهدة على نجوميته، ليدخل في تحدٍ آخر لم يكن سهلاً؛ وهو الاتجاه نحو اللون الشعبي. ورغم صعوبة هذا اللون إلا أن "نجم الجيل" قرر أن يخوض المغامرة، ليثبت للجميع بأنه فنان شامل، يتمتع بمواهب عدة، وقادر على منافسة نجوم هذا اللون.

وعن رحلة تامر في هذا العالم المختلف، هذا ماسوف نعرفه من خلال التقرير التالي.

أغنية في فيلم: أول تجربة شعبية

في سياقٍ كوميدي، خاض النجم تامر حسني أولى خطواته في عالم، من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" في عمل فني يحمل اسم "ياعاطف يافاتن" والذي حمل العديد من المفارقات الكوميدية، جاءت متماشية تماماً مع قصة الفيلم وأحداثه، إذ قرربشخصية "عمر رشدي " التي لعبها في الفيلم، أن يتعرف على "بيسي النكش" الشخصية التي قدمها الفنان عبد الله مشرف، لكي يحقق رغبته في الدخول والتواجد وسط نجوم الطرب الشعبي، باعتباره أحد أهم عناصره.

ظهور تامر بهيئة المطرب الشعبي مثلت مفاجأة لمحبيه وأيضاً لجمهور الفيلم الذين لم يتوقعوا أن يقدم عليها ويتقنها بهذه الطريقة.

روح مختلفة في 100وش: تعاون مع نجوم الصف الأول

في عام 2018 قرر النجمأن يفاجئ جمهوره بألبوم "عيش بشوقك" الذي أبدى دهشته بسبب اسمه، هذه الدهشة وحالة التعجب تحولت أيضاً نحو أغانيه التي استطاعت أن تلمس مشاعر الكثيرين، مثل أغنية "ورد صناعي"، "تمن اختيار"، "حكايات الحب"، وغيرها من أغاني الحب والهجر والفراق، لتتوالى المفاجآت بوجود أغنية ذات طابع شعبي ألا وهى "100 وش"، والتي قدمهابرفقة كبار النجوم في عالم الأغنية الشعبية وهم "شيبة"، "دياب"، و مصطفى حجاج، والتي تم تصويرها بطريقة. ورغم أن الثلاثي السابق يتمتعون بنبرة صوت قوية بحكم أن عالم الأغنية الشعبية يتطلب هذا الأمر، إلا أنه يُحسبذكاؤه الفني، حيث استطاع أن يوظف إمكانيات صوته العذب في هذه الأغنية حتى لا يشعر المستمع باختلاف بل ويقنعه أيضاً بأنه مطرب يجيد غناء الرومانسي والشعبي.

وجاءت كلمات بـ "100 وش" قريبة من المسائل الحياتىية للكثيرين، إذ تحدثت عن الغدر وأصحاب الوجوه المتلونة: "أعزائي الغدارين إللي غدروا بمحبتنا... روحوا رب العباد يديكوا على قد نيتكوا من نحيتنا من كتر الناس إللي ب100 وش وحشونا الناس إللي بوشين".

"نانسيني ليه" والتحول للدراما الشعبية

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رضا البحراوي وفيلم ريستارت

تعتبر أغنية "نانسيني ليه" من أنجح الأغاني التي قدمهاعلى الساحة الفنية طيلة مشواره الفني، لملامسة كلماتها الدرامية قلوب محبيه وجمهوره ولا سيما الذين يعانون من آلام الفراق، حيث تقول كلمات الأغنية: "ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك..ده مايهونش ابداً علي أنساك"، وبعد سنوات أصبحت مطلب رسمي في الأفراح والمناسبات بعد أن تغير لونها نحو الشعبي، وذلك بسبب فنان يُدعى "عمرو مانو" الذي قدمها بالطريقة الأخيرة في إحدى المناسبات، والتي نالت إعجابليقرر استدعاء الأخير لكي يقدمها برفقته بالطريقة الشعبية في حفلاته.وتتوالي مفاجآت السوبر ستارفي صيف 2025، إذ استغل حماس جمهوره لفيلمه الجديد "ريستارت" المنتظر طرحه بدور السينما يوم 29 مايو الجاري، ليكشف عن إحدى أغانيه الدعائية "المقص" والتي جمعته بنجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي، فلم تمر سوى ساعات قليلة على طرحها بمنصات "" عبر السوشيال ميديا وقناته على "اليوتيوب"، لتحقق رواجاً ونجاحاً كبيراً، ولعل ما ميز هذه الأغنية بجانب أداء "" و "البحراوي" هو كلماتها القريبة من حواديت الشارع التي تقول: "بغني وأقول موال عن صحبة الأندال.. لما صاحبنا آمنا... ولما عاشرنا ندمنا... بس خلاص اتعلمنا يا معانا يا مش معانا... مالناش في النص نص عايز تقطع علاقتنا خد يلا المقص وقص".

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دويتو شعبي مع كزبرة.. كواليس مرحة

فتحباباً جديداً على نوع موسيقي لم يعتد عليه جمهوره الرومانسي، وذلك عقب إعلان عن أول تعاون يجمعه بمغني المهرجانات كزبرة، في أغنية شعبية جديدة من المقرر تقديمها لأول مرة في حفله المنتظر.

ومن خلال فيديو طريف كشف تامر بطريقة طغى عليها الجانب الكوميدي عن تعاونه مع "كزبرة"، إذ نشر مقطع فيديو طريف عبر حسابه على "إنستغرام" عبَّر بطريقته العفوية عن حبه لتامر، قائلاً: "إيه ده، إيه تامر حسني ده، إيه الراجل ده، أنا في بيت أخويا وحبيبي تامر حسني، مقابلة، تقدير، راجل كُمّل، استنوني أنا وهوه في أقوى حفلة"، ليرد عليه تامر بروح الدعابة، قائلًا: "يا عم خلص بقالك أسبوع واكل شارب نايم... مكنتش حفلة يا عم روح بقى". وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي من قبل محبي الثنائي.

وكشف تامر حسني أيضاً عن 3 أفكار يتضمنها الحفل: إعادة توزيع."Come Back to Me" بطابع شعبي.

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فنان شامل

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يبرزمجدداً تعدد مواهبه الفنية، من غناء وتلحين وتمثيل، ليضيف إليها تألقه في أداء الغناء الشعبي، مؤكداً على قدرته الفريدة في التنقل بين الألوان الفنية المختلفة بكل احترافية.

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