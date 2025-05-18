تعرفوا إلى موعد حفلات عيد الأضحى بالسعودية لمحمد عبده وأنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 01:20 مساءً - ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك الني ستُقام في العاصمة السعودية؛ الرياض وأيضًا بالمنطقة الشرقية، أعلنت شركة روتانا عن الحفلات التي ستحييها لكل من الفنان محمد عبدة والفنانة أنغام.

ونشر حساب روتانا لايف بوستر أولى حفلاتها، وهي حفل الفنان محمد عبده بالمنطقة الشرقية والتي ستكون بتاريخ 9 يونيو 2025 وبقيادة المايسترو هاني فرحات وهي تشهد أول حفل يُدشن أرينا الظهران اكسبو وعلق وكتب: "فنان العرب ‫محمد عبده‬ يُطل عليكم 9 يونيو ويصنع لحظاتكم طرب الشرقية في أول حفل يُدشن أرينا الظهران اكسبو خلوكم جاهزين".

كما نشر الحساب بوستر للفنانة أنغام والتي ستحيي حفلتين الأولى بتاريخ 11 يونية 2025 في العاصمة الرياض وعلى مسرح محمد عبده أرينا وبقيادة المايسترو هاني فرحات وعلقت روتانا وكتبت: "صوت مصر الفنانة ‫أنغام‬ جايتكم يا أهل الرياض، استعدوا للطرب والإحساس يوم 11 يونيو، في محمد عبده أرينا ".

أما الحفل الثاني للفنانة أنغام فسيكون بـ 13 يونيو 2025 بالمنطقة الشرقية بالظهران اكسبو وبقيادة المايسترو هاني فرحات أيضًا ونشر الحساب البوستر وكتب: "صوت مصر الفنانة أنغام جايتكم يا أهل الشرقية،استعدوا للإحساس والنغم يوم 13 يونيو في أرينا الظهران اكسبو ".

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حفلات عيد الأضحى

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هذا وأعلنت روتانا عن الحلفتين قبل أيام للفنان محمد عبده والفنانة أنغام وتأتي ضمن حفلاتوستكون إحداها بالرياض وحفلتين بالمنطقة الشرقية وتحديدًا الظهران.

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