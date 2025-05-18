نيكول كيدمان ما بين الجوائز والسينما والأعمال الخيرية.. أكثر من وجه للنجاح

ويتم اليوم تكريم النجمة نيكول كيدمان لمسيرتها الفنية المتميزة، المليئة بالأفلام الأيقونية والأدوار الاستثنائية، وذلك خلال الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025، وتتسلم نيكول كيدمان جائزة "المرأة في الحركة" خلال حفلٍ يتم تنظيمه على هامش المهرجان وتأتي الجائزة بالشراكة بين شركة "كيرينغ" ومهرجان "كان".

نجاح كبير في السينما تم تتويجه بالعديد من الجوائز

نيكول كيدمان وإستغلال النجاح في الأعمال الخيرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 01:20 مساءً - تُعَد النجمةواحدة من أبرزوالعالم؛ حيث نجحت خلال مسيرتها السينمائية خلال ما يُقارب الأربعون عاماً، في أن تحصد حب الجمهور، ليس في هوليوود فقط، ولكن في العالم أجمع.والمُتابع لمسيرة النجمةمنذ بداياته يجد بأنها صاحبة أكثر من وجه للنجاح، حيث لم يتوقف نجاحها بتقديم الأفلام السينمائية فقط ولكن أيضًا كان لها دور كبير في تقديم عدد من الأعمال الخيرية وأيضًا حصولها على عدد كبير من الجوائز من مُختلف المهرجانات السينمائية حول العالم.يُمكنكم قراءة: بعد 24 عاماً من الطلاق.. توم كروز يُدلي بتعليق نادر عن زوجته السابقة نيكول كيدمانولم يتوقف نجاحها في السينما عند الجوائز فقط ولكن قد أشاد بها النقاد حول العالم في العديد من أفلامها السينمائية، ودومًا ما كان الجمهور يُتابع أفلامها ويحرص على مُشاهدتها لتُصبح نيكول كيدمان واحدة من النجمات الأعلى أجرًا حول العالم.منذ البداية السينمائية للفنانة نيكول كيدمان في نهاية فترة الثمانينيات، حينما قدّمت أول فيلم سينمائي لها عام 1989 وهو "Dead Calm" نجحت في لفت أنظار الجميع لموهبتها الحقيقية.وفي عام 1990 جاء تعاونها الأول مع النجم العالمي توم كروز والذي أصبح زوجها وانفصلا عقب ذلك بفيلم "Days of Thunder" من إخراج توني سكوت ومع عام 1991 ثبّتت أقدامها بعالم هوليوود من خلال مُشاركتها ببطولة فيلم "Billy Bathgate"، والذي جمعها بالنجوم: داستين هوفمان، بروس ويلس.ومن خلال مسيرتها السينمائية والتي قاربت على الأربعين عامًا قدّمت النجمة نيكول كيدمان ما يتجاوز الخمسين فيلماً سينمائياً، وقد حرَصت من خلالها على أن تُقدم العديد من القوالب الدرامية المُختلفة، ما بين الكوميديا والدراما والأفلام الموسيقية، مما جعلها تحصد عددًا كبيرًا من الجوائز من مختلف المهرجانات السينمائية والفنية حول العالم.ومن أبرز الجوائز التي حصدتها نيكول كيدمان، كما حصلت أيضًا على جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام، كأس فولبي، وأيضًا جائزتي إيمي و برايم تايم.كما حصل أيضًا خلال مسيرتها الفنية على 6 جوائز غولدن غلوب، و أصبحت أول ممثلة أسترالية تحصل على جائزة معهد الفيلم الأمريكي للإنجاز مدى الحياة وذلك في عام 2024.وعلى مدار نجاحها السينمائي والتلفزيوني الكبير طوال سنواتها الفنية، إلا أن النجمة نيكول كيدمان نجحت في استغلال نجاحها من خلال دعم وتقديم العديد من الأعمال الخيرية، حيث أنها في عام 1994 جمعت الأموال للأطفال المحرومين حول العالم وأيضًا لفتت انتباه العالم إليهم.كما تم تعيينها في نفس العام سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونيسف، فيما انضمت إلى حملة "ليتل تي" وهي الحملة المُختصة برعاية مرضى سرطان الثدي وجمع الأموال لمحاربة المرض كما تم تعيينها أيضًا سفيرة للنوايا الحسنة لدى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة عام 2006.كما أنها في عام 2014 صممت تمثالًا ذهبي اللون لدب والذي يعد واحدًا من خمسين تمثالًا موجودًا في أنحاء لندن وتم بيعه بالمزاد لجمع الأموال لصالح الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال، وفي عام 2016، تبرعت بمبلغ 50000 دولار أمريكي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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