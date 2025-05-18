فيكتوريا بيكهام تعيد مشهداً من مسلسل Friends مع زوجها ديفيد.. شاهدوا ماذا فعلت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 01:20 مساءً - ديفيد وفيكتوريا بيكهام لا يمثلان نموذجاً في مجال الرياضة والموضة فحسب، بل يمثلان ثنائياً محبوباً في الأوساط الفنية والرياضية. وعلى الرغم من ابتسامة فيكتوريا النادرة، فإن حياتها مع ديفيد لا تخلو من الحسّ الفكاهي والمواقف الطريفة، وهذا ما شاركه ديفيد بيكهام في الساعات القليلة الماضية.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام على خطى ديفيد شويمر في مسلسل Friends

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شارك نجم الكرة السابق ديفيد بيكهام، من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مقطع فيديو يجمعه بزوجته فيكتوريا، التي تقوم بعمل مساج له على رقبته؛ باستخدام ملعقتين معدنيتين. ثم يتصل الفيديو الخاص بهما لواحدٍ من أكثر المشاهد التي لا تُنسى لمسلسل Friends الشهير؛ عندما قام ديفيد شويمر (في دور روس) بمشهد المساج، مستخدماً ملاعق خشبية.

ووجّه ديفيد بيكهام تعليقه على الفيديو لزوجته فيكتوريا، حيث قال: "هل يمكنكِ تدليك كتفي من فضلكِ يا فيكتوريا؟"، ويُكمل بارزاً ردها على سؤاله: "يدي ليست قوية بما يكفي لكتفيكِ ورقبتكِ. لذا كان هذا هو البديل، شكراً لـ ديفيد شويمر على الإلهام".

رسالة فيكتوريا بيكهام لـ ديفيد احتفالاً بيوم ميلاده

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يوافق يوم ميلاد ديفيد بيكهام 2 مايو، ولكن أقامت العائلة احتفالها بهذه المناسبة قبلها بأكثر من شهر، حيث اجتمع أصدقاء وعائلة ديفيد في احتفالٍ مبكرٍ بيوم ميلاده، بحضور أبنائه روميو، كروز وصديقته أبوستيل، وهاربر، في حين غاب ابنه الأكبر بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز بشكلٍ ملحوظ. كما انضم إلى ديفيد حشد من أصدقائه المقربين، وعدد من الوجوه الشهيرة.

وقد شارك ديفيد بيكهام العديد من صور الحفل، وعلّق عليها قائلاً: "لذا اعتقدت أنني سأبدأ الاحتفال مبكراً قليلاً، إنها ليلة خاصة جداً في ميامي، أنا محظوظ جداً لوجود أصدقاء وعائلة رائعين لبدء الاحتفالات بالذكرى الخمسين معهم، أحبكم"، وأشار إلى زوجته فيكتوريا بيكهام، والأبناء الثلاثة: كروز، روميو، وهاربر.

وشاركت فيكتوريا بيكهام، التي أكملت عامها الخمسين في أبريل من العام الماضي، مجموعة من الصور التي تم التقاطها بمناسبة يوم ميلاد زوجها، وسط أبنائهما، وأرفقت في تعليقها: "يا لها من طريقة رائعة لبدء أول احتفالات يوم ميلاد عديدة لـ ديفيد بيكهام، محاطاً بالأصدقاء والعائلة".

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