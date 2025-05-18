اليوم الخامس لمهرجان كان 2025: احتفاء بالسينما العربية وتألق نجمات العالم بروح الستينيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 01:20 مساءً - شهد اليوم الخامس لمهرجان كان السينمائي 2025 العديد من الأحداث السينمائية التي تتعلق بمستقبل السينما وتلقي الضوء على صناع السينما العرب، بالإضافة إلى ظهور المزيد من النجوم والنجمات العالميين على السجادة الحمراء للمهرجان.

كاميرا الخليج 365 كانت تجول داخل أروقة المهرجان لتلقي الضوء على أبرز ما جاء من فعاليات اليوم الخامس، وتُحضره إليكِ في هذا التقرير اليومي الذي نحرص دائماً أن يكون مرجعًا وافيًا لعشاق السينما والموضة العالمية، طوال أيام المهرجان السينمائي الأهم والأبرز عالمياً.

إعداد: سارة نبيل

الخليج 365 ترصد ما جاء في جلسة صانعي الأفلام العرب الصاعدين بمهرجان كان



أقيمت مساء السبت الموافق 17 مايو جلسة نقاشية بعنوان "الموجة الجديدة: تسليط الضوء على صانعي الأفلام العرب الصاعدين" ضمن أنشطة الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 78، وأدار الندوة الناقد محمد سيد عبد الرحيم، مدير ملتقى القاهرة السينمائي.

ركزت الجلسة التي شارك بها المخرج والمنتج أحمد عامر، المخرج توفيق الزايدي، المخرج مراد مصطفى، المخرجة ليلى بسمة، والمخرجة ميشيل كسرواني، على استعراض مساهمات الجيل الجديد من صناع الأفلام العرب في إعادة تشكيل السينما العربية، وكيف يمكن للمهرجانات دعم هذه المواهب الناشئة لتحقيق نجاحات عالمية.

تابعي المزيد مما جاء في هذه الجلسة النقاشية عبر هذا الرابط.

Die My Love دراما المشاعر في عرضه الأول بمهرجان كان السينمائي بحضور جينيفر لورانس



استمرت عروض الأفلام العالمية بحضور أبرز النجوم خلال اليوم الخامس من مهرجان كان، وأبرزها كان فيلم Die My Love، الذي استضاف المهرجان أبطاله على السجادة الحمراء ليشهدوا العرض العالمي الأول له.



خطفت النجمة العالمية جينيفر لورانس الأنظار بإطلالتها البيضاء، لتنضم لباقي فريق الفيلم وهم روبرت باتينسون، جوستين سياروتشي، الممثلة والمغنية الأمريكية سيسي سبيسك، المخرج السينمائي وكاتب السيناريو والمصور السينمائي البريطاني لين رامسي، الممثل الأمريكي ليكيث ستانفيلد، المنتجة السينمائية والتلفزيونية البريطانية أندريا كالدروود، والمنتجة السينمائية الأمريكية مولي سميث. كل هؤلاء بالإضافة للمغني الفرنسي كريستين، ذا كوينز.

شاهدي كيف أطل أبطال الفيلم على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025 عبر هذا الرابط.

المزيد من الغرائب..ديك رومي على السجادة الحمراء لمهرجان كان



ولليوم الثاني على التوالي تلعب الطرائف والمواقف الغريبة دوراً لا يُمكن إغفاله على السجادة الحمراء، فبعد النحلة التي هاجمت النجمة إيما واتسون وأثارت رعبها في اليوم الرابع للمهرجان، ها نحن أمام ديك رومي على السجادة الحمراء!

لأول مرة على مدار تاريخ المهرجان الذي يمتد منذ أربعينيات القرن الماضي، تفاجأ الجمهور والحضور والمنظمين بوجود ديك رومي بمهرجان كان السينمائي، وقد تبين أنه ضيف يرتدي زي ديك رومي، وقد وقف والتقط صورة تذكارية مع المخرج الفرنسي هوغو ديفيد وباقي فريق عمل فيلم "I Love Peru" الذي تم إقامة رد كاربت صغيرة له بالمشاركة مع رد كاربت فيلم Die my love للنجمة جينيفر لورانس وروبرت باتينسون.

شاهدي كيف كان ظهور الديك الرومي على السجادة الحمراء للمهرجان الأهم عالمياً عبر هذا الرابط.

قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية بمهرجان كان السينمائي



أعلن مركز السينما العربية ACC عن الفائزين بـ جوائز النقاد للأفلام العربية، على هامش الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك بالتعاون مع شركة MAD Solutions، والرابطة الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA)، ومسابقة NEFT الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة.

اقتصرت قائمة ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية هذا العام، على الأفلام التي عرضت في العام 2024 وتم منح الجوائز بتصويت281 عضو لجنة تحكيم من 75 دولة، وشهد هذا العام تصدر أربعة أفلام للقائمة، حيث حصلت كل منها على خمس ترشيحات، وهي: "شكراً لأنك تحلم معنا"، "في حب تودا"، "أثر الأشباح" و"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

تعرفي على قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية عبر هذا الرابط:

جناح مهرجان القاهرة السينمائي يفوز بجائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان

جناح مهرجان القاهرة السينمائي الأفضل في سوق مهرجان كان 2025

في إنجاز جديد للسينما المصرية، فاز جناح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، خلال الدورة الـ78 المقامة حاليًا بمدينة كان الفرنسية، متقدمًا على أجنحة تمثل أكثر من 150 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين.

وهنّأ الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بهذا التتويج، مؤكدًا أن هذا الفوز يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة السينما المصرية على الساحة الدولية، وإبراز مصر كوجهة جذابة للتصوير السينمائي، ودعم حضورها في المحافل الكبرى بما يعكس ثراء وتنوع المشهد الثقافي المصري.

شاهدي تعليق حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمزيد من تفاصيل هذا الفوز المُميز عبر هذا الرابط.

إطلالات ساحرة بمجوهرات مصقولة أكملها الألماس البراق

روزي هنتنغتون وايتلي Rosie Huntington Whitely في مهرجان كان 2025 (مصدر الصورة: Kristy Sparow/Getty Images)



وعلى صعيد الموضة والأناقة، شهد اليوم الخامس من مهرجان كان السينمائي 2025، عرضاً ساحرًا للأزياء والمجوهرات الراقية، حيث تنافست النجمات من مختلف أنحاء العالم على خطف الأنظار بإطلالات تحبس الأنفاس وتعكس ذوقاً رفيعاً بلمسات من البساطة المترفة التي صقلت الإطلالات، حيث جاءت كل إطلالة بمثابة قصة تُروى بلغة الموضة الراقية والتفاصيل المذهلة.

في هذا الرابط نستعرض معكم أبرز المجوهرات التي اختارتها النجمات في اليوم الخامس من مهرجان كان السينمائي 2025.

فساتين الخمسينيات تتألق على النجمات في نوستاليجا ساحرة

زوي دوتش Zoey Deutch (مصدر الصورة Lyvans Boolaky/Getty Images)



أهلاً بالخمسينيات بفساتينها المنفوخة والحزام الذي يحدد الخصر والتطريز المنمق باللؤلؤ ولا ننسى قصات الأوف شولدر... لعل هذه السمات هي التي طبعت فساتين النجمات في مهرجان كان السينمائي الذي دخل يومه السادس، وحفل اليوم الخامس منه بأزياء استعادت حقبة الخمسينيات وطابع الغلامور من هوليوود القديمة Old Hollywood Glam Style، حيث كان لإطلالات النجمات نكهة مختلفة ووقع أقوى بعيداً عن السوشال ميديا وعناصر الإبهار التي كان يفتقر إليها الزمن الجميل، ولكن كان للغموض نكهة مختلفة ودوي أقوى، فكثرة الصور تفقد الإطلالة سحرها. وانطلاقاً من هذه المفاهيم، انطلق خبراء الأزياء ومنسقو المظهر لتنسيق فساتين النجمات من وحي تلك الحقبة.

شاهدي أجملها وأكثرها قرباً من الزمن الجميل عبر هذا الرابط.

صيحات جمالية كلاسيكية أعادتنا إلى سحر الزمن الجميل

كيني سيلفا Keni Silva(مصدر الصورة: Pascal Le Segretain/Getty Images)



مع حلول اليوم الخامس من مهرجان كان 2025، أضاءت نجمات الصف الأول السجادة الحمراء بإطلالات مستوحاة من روح الزمن الجميل؛ حيث عاد المكياج الناعم بخطوطه المرسومة بدقة، وتسريحات الشعر الراقية التي تذكّرنا بنجمات هوليوود في الأربعينات والخمسينات؛ ليكون عنوان هذا اليوم هو "عودة الكلاسيكية الساحرة".

فلكل نجمة حكاية جمال؛ صيغت بعناية من ظلال العيون الهادئة، والأحمر القاني، وتموجات الشعر المصقولة؛ لتعزف سيمفونية أناقة لا تعرف الصخب، بل تهمس بثقة وجاذبية.

اختاري معنا من خلال هذا الرابط النجمة الأكثر قرباً من روح الزمن الجميل والتي ذكرتكِ بكلاسيكية وفخامة نجمات الستينيات.