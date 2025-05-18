كارول سماحة برسالة مؤثرة بعد عرض مسرحيتها "كلو مسموح"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن مشاعرها العميقة اثر مشاركتها في عرض مسرحية "كلو مسموح" بعد ايام قليلة على وفاة زوجها المنتج المصري وليد مصطفى، من خلال منشور مؤثر شاركته مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت كارول: "وقوفي على هالمسرح ما بيعني إنّو وجعي خف... بس الاستمرارية أقوى من الاستسلام... والحياة أقوى من الموت!" وأضافت: "بشكر فريق عمل كلو مسموح على دعمن ومساندتن إلي كل هالفترة، وشكر كبير للجمهور... كنتو مصدر قوتي"
وختمت منشورها بالإعلان عن مشاركتها القادمة في مهرجان بيت الدين في لبنان، قائلة: "موعدنا التاني بمهرجان بيت الدين "
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