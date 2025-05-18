مي عمر تتألق في مهرجان كان بفستان من توقيع رامي قاضي

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية مي عمر الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، واختارت فستاناً أنيقاً من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي وهو أبيض اللون تميز بتنورته المزينة بتطريزات ناعمة من الريش.

واعتمدت مي عمر مكياجًا هادئًا بألوان النيود لابراز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

وقد شاركت مي صورًا وفيديومن الحدث عبر صفحاتها، وأرفقتها بتعليق: "لحظات ذهبية على الريفييرا الفرنسية... تشرفت بالتألق على السجادة الحمراء اليوم في مهرجان كان السينمائي، مزينة بملابس خلابة... ليلة لا تُنسى."