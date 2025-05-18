بسمة وهبة تلاحق خالد يوسف قضائيًا وتوجه له هذه التهم

ميرنا وليد - بيروت - رفعت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بلاغًا رسميًا ضد المخرج المصري خالد يوسف إلى قسم شرطة أول أكتوبر، اتهمته فيه بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبنشر تهديدات مباشرة تمس حياتها وسمعتها، بحسب محاميتها هايدي الفضالي.

وقالت الفضالي: "أعلن قبولي وكالة الإعلامية بسمة وهبة، وحان وقت الحساب لمن تجرأ على انتهاك خصوصية أي امرأة أو الإساءة إليها"، وأكدت أنها حررت محضرًا ضد خالد يوسف خصوصا ان التهديدات التي تلقتها موكلتها جاءت ردًا على شهادة وهبة في قضية خلاف قانوني بين المخرج عمر زهران وشاليمار شربتلي، زوجة خالد يوسف، والمتعلقة بمجوهرات ثمينة.

وأشارت المحامية إلى أن يوسف قام بتحريض زوجته على تسجيل مكالمات خاصة جمعتها بـ بسمة وهبة، وسربها بعد ان تلاعب بمحتواها باستخدام المونتاج بهدف تشويه سمعتها كما انه اتهم موكلتها زورًا بالشهادة الكاذبة من دون تقديم أي دليل قانوني يثبت ادعاءاته.