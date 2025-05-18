أحمد الفيشاوي بأقوى رد على منتقدي ارتدائه الحلق بشكل متكرر

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري أحمد الفيشاوي على الانتقادات التي تعرض لها بسبب ظهوره المتكرر مرتديًا "الحلق" .

و نشر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لنجوم عالميين مثل مارادونا ومورغان فريمان وكريستيانو رونالدو وهم يرتدون الحلق، وعلّق على الصور قائلاً: "اخرس يا اللي ما بتفهمش".

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول الفيشاوي، فقد سبق وتعرض لهجوم كبير عدة مرات خصوصا بعد ان نشر صورة له في احدى المرات أثناء الصلاة وهو يرتدي الحلق.