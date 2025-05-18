ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري أحمد الفيشاوي على الانتقادات التي تعرض لها بسبب ظهوره المتكرر مرتديًا "الحلق" .
و نشر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لنجوم عالميين مثل مارادونا ومورغان فريمان وكريستيانو رونالدو وهم يرتدون الحلق، وعلّق على الصور قائلاً: "اخرس يا اللي ما بتفهمش".
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول الفيشاوي، فقد سبق وتعرض لهجوم كبير عدة مرات خصوصا بعد ان نشر صورة له في احدى المرات أثناء الصلاة وهو يرتدي الحلق.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي بأقوى رد على منتقدي ارتدائه الحلق بشكل متكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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