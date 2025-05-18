“كلّو مسموح” الى “مهرجانات بيت الدين” وحضور جماهيري ورسمي لدعم كارول سماحة

شهد العرض المسرحي “كلّو مسموح” للفنانة اللبنانية كارول سماحة مساء الجمعة حضوراً جماهيرياً ورسميّاً لافتاً، حيث امتلأت قاعة مسرح كازينو لبنان بجمهورٍ كبير، تقدّمه معالي وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص، مستشارة وزير الإعلام الدكتورة إليسار ندّاف، والإعلاميتان المصريتان منى الشاذلي ووفاء الكيلاني، إلى جانب الإعلامي كريستيان أوسي وزوجته الإعلامية نعمة عازوري، إضافةً إلى عددٍ من الشخصيات الإعلامية والفنية البارزة.

وقد استمرّ العرض لمدة ساعتين من الإبهار البصري والاستعراضات الخلّابة التي حازت على إعجاب الحضور، وتفاعلوا معها بحماسٍ وتصفيقٍ متواصلٍ، حيث يُعد “كلّو مسموح” أضخم إنتاج مسرحي غنائي في لبنان، وهو مستوحى من رائعة Broadway العالمية Anything Goes، الحائزة على أكثر من خمسين جائزة عالمية مرموقة.

وفي نهاية العرض حرص كلٌّ من الوزير مرقص والاعلاميتان منى الشاذلي ووفاء الكيلاني على التعبير عن إعجابهم بالعمل المسرحي الاستعراضي المقدّم بمواصفات عالمية وتقديرهم لبطلته النجمة اللبنانية كارول سماحة.

وتجدر الإشارة إلى أن ليلة أمس السبت أيار شهد العرض الختامي لـ “كلّو مسموح” على خشبة مسرح “كازينو لبنان”، على أن تُعرَض المسرحية هذا الصيف ضمن أمسيتين في “مهرجانات بيت الدين الدولية” في ٢٣ و٢٤ تموز- يوليو القادم.

“كلّو مسموح The musical” هو من بطولة كارول سماحة، من كتابة وإخراج وبطولة روي الخوري، ومن إنتاج نايله الخوري وشركة Pipeline Productions. ويشارك في العمل كوكبة من الفنانين من بينهم فؤاد يمين، جوي كرم، دوري سمراني، نور حلو، شربل سمّور، نزيه يوسف وسواهم.