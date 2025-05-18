شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان السينمائي.. إصابة منتج بسبب سقوط شجرة نخيل وهجوم مفاجئ على إيما ستون والان مع تفاصيل الخبر

أصيب ضيف ياباني من صناع الفيلم اليابانى "منظر طبيعى جديد تمامًا" إثر سقوط شجرة نخيل فى شارع كروازيت المزدحم

ب مهرجان كان السينمائى بعد ظهر أمس السبت، وفقًا للسلطات المحلية ومنظمى المهرجان، وأوضح منظمو برنامج "أسبوعى المخرجين" المستقل أن الرجل لا يزال فى المستشفى وسيخضع لفحص من قبل أخصائى بعد إصابته بكسر فى فقراته وأنفه.



مهرجان كان السينمائي

ومنذ ذلك الحين، ألغى الفريق الصحفى للفيلم الذى يقوم ببطولته كوداى كوروساكى، والذى عُرض لأول مرة يوم الجمعة، فعالياته، وأفادت السلطات المحلية أن رجلا فى الثلاثينيات من عمره أصيب إثر سقوط شجرة نخيل طولها ثلاثة أمتار على الرصيف، بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.

وأغلقت الشرطة جزءا من ممشى الشاطئ للسماح للسلطات بإزالة الشجرة فى أسرع وقت ممكن.



مهرجان كان السينمائي

قال هاريسون شيهان، مخرج أفلام من ولاية كولورادو الأمريكية، إنه رأى أشخاصا يتجمعون ويصورون شيئا ما، فظنّ أنه مشهدٌ لباباراتزى، وقال: "تقدمتُ خطوتين فقط، فإذا برجلٍ ملقى على الأرض، ورأسه مغطى بالدماء".

بينما استطاعت الممثلة إيما ستون ضمن فعاليات مهرجان السينما الأشهر عالميا، أن تنجو من هجوم نحل على السجادة الحمراء، حيث هرع زميلاها أوستن بتلر وبيدرو باسكال لإنقاذها، فقد استقبل ضيف مفاجئ إيما ستون، البالغة من العمر 36 عامًا، بلسعة قوية في المهرجان السينمائي، فأثناء خروجها على السجادة الحمراء شوهدت ستون وهي تتخذ وضعيات لالتقاط الصور قبل أن ينطلق الممثلان في الهجوم.



مهرجان كان السينمائي

شوهدت ممثلة فيلم "Poor Things" وهي تنجو من نحلة في اللحظة التي انتشرت على نطاق واسع، بينما شوهدت بتلر، البالغة من العمر 33 عامًا، وهي تنفخ الحشرة وتصفعها بعيدًا.

وفي لحظة طريفة، شوهد باسكال وهو يضحك على الموقف بينما تشبث ستون ببدلته وربطة عنقه.

يجذب المهرجان فى الريفييرا الفرنسية ما بين 35 ألف و40 ألف زائر سنويا، فضلا عن آلاف الأشخاص الذين يتوافدون إلى الشارع الرئيسى على أمل إلقاء نظرة خاطفة على عددٍ كبيرٍ من المشاهير.



مهرجان كان السينمائي