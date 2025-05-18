شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تتعاون في أغنية جديدة بتوقيع أحمد المالكي ووسام عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة هيفاء وهبي في أغنية جديدة من كلمات أحمد المالكى وألحان نور عز العرب وتوزيع وسام عبد المنعم، ومهندس صوت ماهر صلاح، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت.



هيفاء والمالكى



هيفاء مع فريق أغنيتها الجديدة



هيفاء وهبي وأحمد المالكى

من ناحية اخرى تحضر هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد "مملكة" الذي تشارك في بطولته أمام الفنان مصطفى شعبان، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، ويُخرجه عبد الوهاب السيد، الذي يعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات قبل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

كما تنتظر هيفاء عرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، الذي تقدم فيه دور فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتواجه سلسلة من المواقف. الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، ومحمد الكيلاني، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

يُذكر أن هيفاء وهبي حافظت على حضورها السينمائي خلال السنوات الأخيرة، بعد عودتها عام 2022 بفيلم "أشباح أوروبا" عقب غياب دام 8 سنوات منذ "حلاوة روح" (2014)، ثم شاركت في فيلم "رمسيس باريس" عام 2023، وواصلت مشوارها السينمائي بفيلم "ولاد المحظوظة" الذى انتهت من تصويره العام الماضى، وتستكمل تواجدها السينمائى بفيلم "مملكة" مع مصطفى شعبان.

