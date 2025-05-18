شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المغنى الشاب نور الشناوى، حفيد العندليب عبد الحليم حافظ من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على كل التعليقات التي أحاطت بالخطاب المنسوب للراحلة سعاد حسني ونشرته أسرة عبد الحليم، حيث كتب الشناوى: "أنا قاعد ساكت كتير احترامًا لآراء الناس اللى على راسى والانتقادات اللى حصلت الكام يوم اللى فاتوا فى موضوع الرسالة وأن العيله لقوا الرسالة دلوقتى وأننا عايزين نطلع ترند ونتشهر وكلام ملوش أساس من الصحة".

وتابع الشناوى قائلاً: "العيلة أصلاً مش هى اللى ابتدت الموضوع ده، لكن فى ناس كتير أوى عايزة تكسب وتستفيد من وراء الموضوع ده، وإن عايزه تجوز اتنين بالعافية، وهما ماتجوزوش أصلا، واللى عنده إثبات يطلعوا، لكن كله كلام فى الهوى ومالوش أى أساس من الصحة".

وأضاف الشناوى: "من حقنا كعيلة محترمة أن لما يتم افتعال شيء ماحصلش أننا نطلع ننكر، وأى حد لو مكاننا هيعمل كده، الحمد لله مافيش أى فنان فى مصر أو بيت فنان فى مصر حد قدر يحافظ القيمة والقامة الفنية اللى عبد الحليم حافظ سابها لمصر والعالم العربى، من بيت، لمقتنيات شخصية ولتراث فنى زينا، بس مش فاهم ليه لو الواحد اتجوز هينكر الجواز ده شيء مافيهوش عقل أصلاً ولكل الناس التقدير والاحترام".



بوست نور الشناوى