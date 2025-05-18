شكرا لقرائتكم خبر عن النص الحلو في حياته.. حازم إيهاب دائم الإشادة بزوجته وفخور بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان حازم إيهاب، نشر صور مع زوجته منة عبر حسابه على إنستجرام من حياتهم اليومية، و الفعاليات الفنية و السفر و اللحظات الحلوة و الحزينة مع الجمهور، كما أنها دائما يشيد بها أنها في حياته و فخور بها و أنها دائما تدعمه و واقفه بجانبه طوال الوقت، كما أنه لا يستطيع تخيل حياته بدونها ويأخذها معه في كل مكان.

وعرض لحازم إيهاب مؤخرا، مسلسل إنترفيو على منصة watch it ، مسلسل إنترفيو مكون من 8 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

كما شارك أيضا حازم إيهاب في "وعملت ايه فينا السنين" عرض مسرحى عن ثنائى معاصر يحاولان التعبير عن مشاعرهما تجاه بعضهما البعض فى مراحل مختلفة من علاقتهما فى ظل حضور أصواتهم الداخلية فى نفس المكان، وتطرح المسرحية حالة التباين ما بين ما نفكر فيه وما نقوله فى اطار الحب والعلاقات. وتدور أحداث المسرحية حول ثنائي معاصر يعيشان قصة حب مليئة بالتحديات والتناقضات، حيث يحاولان التعبير عن مشاعرهما تجاه بعضهما البعض في مراحل مختلفة من علاقتهما، وذلك في ظل وجود أصواتهما الداخلية التي تجسد أفكارهما ومشاعرهم الخفية.



حازم إيهاب و زوجته منة



حازم إيهاب و زوجته منة



حازم إيهاب و زوجته منة



حازم إيهاب و زوجته منة