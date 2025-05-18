الشحات مبروك: خفت من عادل إمام

ميرنا وليد - بيروت - هو بطل مصري في رياضة كمال الأجسام الشحات مبروك، الذي تكاملت موهبته في عالم الرياضة مع موهبة ثانية لديه وهي التمثيل ليصبح من أشهر الوجوه التمثيلية.
الشحات مبروك يشارك في عمل درامي حيث يصور مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا"، وتحدث في لقائه مع موقعنا عن سبب غيابه عن الأعمال التمثيلية في الفترة السابقة، وعن سبب موافقته على المشاركة في مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا" وعن دوره في العمل.
كما تحدث عن سبب رفضه العمل مع الزعيم عادل إمام في شبابه.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
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