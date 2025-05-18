يومي خوري تعلن زواجها وفيديو من عقد القران

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي يمنى خوري، المعروفة باسم "يومي"، زواجها من شاب غامض لم تكشف عن اسمه أو أي تفاصيل تخصه.
وقد وثّقت يومي لحظة عقد قرانها من خلال فيديو ظهرت فيه جالسة إلى جانب الشيخ خلال المراسم الدينية، فيما بدا إلى جانبه رجل غامض لم يظهر وجهه بوضوح للجمهور.
وتلقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من تساءل عن سبب إخفاء هوية العريس، وبين من علّق على زواجها من شخص من غير دينها، كون يومي تنتمي إلى الديانة المسيحية.
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