ارتفاع كبير في ثروة الملك تشارلز خلال عام واحد... والرقم سيصيبكم بالذهول

ميرنا وليد - بيروت - شهد الملك تشارلز ارتفاع كبير في صافي ثروته بنحو 40 مليون دولار أميركي خلال العام الماضي، ليصل إجمالي ثروته إلى نحو 850 مليون دولار، وفقًا لقائمة الأثرياء الصادرة عن صجيفة صنداي تايمز.
ورغم هذا الارتفاع، لم يدخل الملك قائمة المليارديرات، وتبقى ثروته موضع جدل، إذ لا تُحتسب بعض الممتلكات التابعة للعائلة الملكية البريطانية ضمن أصوله الشخصية، مثل دوقية لانكستر والمجموعة الملكية. ومع ذلك، يمتلك الملك عقارين شخصيين بارزين: ساندرينجهام وبالمورال، وتُقدّر قيمتهما معًا بمئات الملايين، كما يُدران دخلاً من السياحة والمنتجات المرتبطة بهما.
وبحسب محللين، فإن العائلة المالكة ليست بالثراء الذي يظنه البعض، ولا يُعد الملك تشارلز مليارديرًا رغم حجم ثروته الكبيرة.
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