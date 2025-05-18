ميرنا وليد - بيروت - شارك محمود ماهر فيديو على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وثّق فيه ردة فعل خطيبته الفنانة السورية بيسان إسماعيل على الهدية التي قدمها لها بمناسبة عيد ميلادها وهي عبارة عن هرّ صغير أبيض اللون وكتب على الفيديو تعليق جاء فيه: "كل عام وانتي بخير يا عمري".
ويبدو أن بيسان من محبي الحيوانات لان ردة فعلها وسعادتها كانتا واضحتين في الفيديو اذ راحت تقفز من شدة اعجابها بالهدية التي لم تكن تتوقعها.
ونال الفيديو نسب مشاهدة عالمية جدا وعلق بيسان في التعليقات وكتبت: "جد رح ابكييي"
كانت هذه تفاصيل خبر محمود ماهر يقدم هدية غير متوقعة لـ بيسان إسماعيل في عيد ميلادها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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