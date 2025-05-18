بلاغ رسمي من بسمة وهبة ضد مخرج مصري: تهديد وتشهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر جديد للأزمة المتصاعدة، كشفت المحامية هايدي الفضالي، وكيلة الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن تقديم بلاغ رسمي إلى قسم شرطة أكتوبر أول ضد المخرج خالد يوسف، تتهمه فيه بارتكاب مخالفات قانونية عدّة، أبرزها التشهير والتهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الوسط الفني” على قناة “الحدث اليوم”، أوضحت الفضالي أنها حررت محضرًا عن موكّلتها، بسبب ما تعرّضت له من انتهاكات لخصوصيتها وتهديدات مباشرة، في حال قررت الإدلاء بشهادتها في أي شأن يخص خالد يوسف.

وبيّنت أن التهديدات جاءت على خلفية شهادة بسمة وهبة في قضية خلاف قانوني بين المخرج عمر زهران والسيدة شاليمار الشربتلي، زوجة خالد يوسف، والمتعلق بمجوهرات ثمينة.

وأشارت الفضالي إلى أن خالد يوسف قام بتحريض زوجته على تسجيل مكالمات هاتفية خاصة بين شاليمار وبسمة وهبة، ثم تسريبها عبر الإنترنت بعد التلاعب بمحتواها باستخدام أدوات مونتاج بهدف الإساءة إلى موكّلتها.

وأضافت أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطوّرت إلى اتهام علني لبسمة وهبة بشهادة الزور، وهو ما اعتبرته المحامية مساسًا مباشرًا بنزاهة موكّلتها الإعلامية وسمعتها، دون وجود أي دليل قانوني يدعم هذا الاتهام.

ويُذكر أن بسمة وهبة كانت قد أدلت بشهادتها رسميًا أمام المحكمة، مشيرة إلى معرفتها الوثيقة بالمخرج عمر زهران لأكثر من ثلاثين عامًا، واصفة إيّاه بـ”أشرف خلق الله”، رغم وجود خلاف سابق بينهما.