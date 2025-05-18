إلهام شاهين تستعيد ذكريات أول بطولة أمام عادل: “منحني فرصة عمري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت النجمة إلهام شاهين رسالة مؤثرة للنجم الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الخامس والثمانين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع على قناة CBC وتقدّمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي، حيث استرجعت ذكريات تعاونها معه في بداياتها الفنية، وتحدّثت عن فضله الكبير في مسيرتها.

إلهام قالت إنها كانت محظوظة بالوقوف أمام الزعيم في أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم “الهلفوت”، مشيرة إلى أن عادل إمام هو من رشّحها بنفسه للعمل، وأضافت: “عمري ما أنسى فضله، هو اللي قدّمني ومنحني فرصة عمري”.

وأشادت شاهين بشخصية عادل إمام الفنية والإنسانية، مؤكدة أنه فنان غير أناني، يحرص دائمًا على إظهار زملائه في أفضل صورة، ويهتم بجودة العمل وتفاصيله، حتى تلك التي لا يظهر فيها بنفسه، وقالت: “كان دايمًا يتواجد في موقع التصوير حتى في مشاهد مش موجود فيها، لأنه بيحب الفن وبيعتبره متعة حقيقية.”

كما استرجعت موقفًا من كواليس “الهلفوت”، عندما أصر الزعيم على تغيير مكياجها لأنه لم يكن مناسبًا لطبيعة الشخصية التي تجسّدها، قائلة: “خدني من إيدي ووقف على يد الماكيير علشان نعدل الماكياج، وده كان حرصه الدائم على التفاصيل.”

وأكدت شاهين أن عادل إمام لم يكن فقط داعمًا فنيًا، بل إنسانيًا أيضًا، مشيرة إلى اهتمامه الدائم بزملائه في أوقات المرض وسؤاله عنهم باستمرار، وقالت: “عادل إمام زعيم الأسرة الفنية، دايمًا بيسأل وبيطمن ولو معرفش يوصل لحد بيكلم أصحابه، ودايمًا شايلنا في قلبه.”

تأتي كلمات إلهام شاهين لتسلّط الضوء على العلاقة الإنسانية والاحترام الكبير الذي يكنّه الفنانون للزعيم عادل إمام، بمناسبة يوم ميلاده الذي يحتفل به جمهور كبير من مختلف الأجيال.