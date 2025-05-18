راندا البحيري تُنهي أزمتها مع طليقها قبل جلسة المحاكمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة وقبل يوم واحد فقط من أولى جلسات محاكمتها، أعلنت الفنانة راندا البحيري رسمياً انتهاء خلافاتها مع طليقها الإعلامي سعيد جميل، مؤكدة أن الصلح تم بشكل ودي بين الأسرتين، بما يعكس روح الاحترام والرغبة في طيّ الخلافات بعيدًا عن ساحات القضاء.

وأصدرت راندا بياناً إعلاميًا نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، جاء فيه: “في لحظة من لحظات الكبار، وبمشهد يليق بالمكانة والقيم التي تربّينا عليها، وبحضور المستشار جميل سعيد – والد الإعلامي سعيد جميل، والمهندس طلعت البحيري – والد الفنانة راندا البحيري، وبمباركة الكابتن كريم جميل، حسين البحيري، والنائب مصطفى عادل… تم بحمد الله إتمام الصلح وإنهاء كافة أسباب الخلاف بين الفنانة راندا البحيري والإعلامي سعيد جميل، وعودة الود والاحترام المتبادل”.

وأضاف البيان: “وبكلمة فاصلة من الكبار، تم طي صفحة الخلاف بكل حكمة ورُقي، لتعود العلاقات إلى سابق عهدها من ود وتقدير. كل الشكر والعرفان للمستشار جميل سعيد والمهندس طلعت البحيري على جهودهما التي تجسّد معنى القيادة والرُقي”.

ويأتي هذا الصلح قبيل جلسة اليوم (الأحد 18 أيار/مايو)، والتي كانت مقررة في محكمة القاهرة الاقتصادية، للنظر في الدعوى المقامة ضد راندا البحيري بتهمة السبّ والتشهير بطليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الخطوة التي اتُخذت من قبل الأسرتين لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث اعتبرها كثيرون نموذجًا راقيًا لحلّ الخلافات بعيدًا عن النزاعات القضائية والإعلامية.