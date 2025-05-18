تامر حسني في ديو شعبي جديد.. مفاجأة مرتقبة مع هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق استمر لأيام، أعلن النجم تامر حسني عن أول تعاون غنائي يجمعه بمغني المهرجانات كزبرة، وذلك من خلال أغنية شعبية جديدة من المقرر طرحها قريبًا، في خطوة مفاجئة تمزج بين أسلوبه الغنائي الرومانسي والطابع الشعبي الذي يميز كزبرة.

تامر كشف عن هوية شريكه في الأغنية من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، حيث أعاد نشر صورة سبق أن شاركها مع الجمهور وكان قد أخفى فيها ملامح الضيف، وعلّق عليها قائلًا: “حبيب قلبي بحر البحور هيشاركني في أغنية شعبي.”

ويُعد هذا التعاون هو الأول من نوعه بين تامر حسني وكزبرة، وسط توقّعات بتفاعل جماهيري واسع مع هذا المزج الموسيقي المختلف.

وكان تامر قد شوق جمهوره لهذا التعاون خلال حملته الترويجية لحفله المرتقب يوم 23 مايو الجاري، معلنًا عن إضافة فقرة ثالثة إلى الحفل خصصها للأغاني الشعبية، دون الكشف عن هوية الفنان المشارك، ما دفع الجمهور إلى التخمين حتى حُسمت المفاجأة.

وفي منشور سابق، كتب تامر عبر “إنستغرام”: “إحنا عشان خاطركم زوّدنا فقرة الشعبي، وبقوا 3 أفكار، الأولى أنتم اخترتوها وهي تغيير توزيع أغنية come back to me، والتانية غناء أغنيتي الجديدة المقص مع رضا البحراوي، والتالتة أغنية شعبي جديدة مع ضيف أنا بحبه جدًا… توقعوا أنتم هو مين.”

ويبدو أن تامر حسني يواصل هذا العام كسر التوقعات الفنية والتجريب بأنماط جديدة لإرضاء مختلف الأذواق، وسط تفاعل كبير من جمهوره عبر مواقع التواصل.